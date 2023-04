Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles. Die Fahrerin eines Pkw VW Golf fuhr am Mittwochmorgen, 19.04.2023, um 11:10 Uhr in Wissen durch den Europakreisel. Ein anderer Pkw fuhr von der Oststraße unter Missachtung der Vorfahrt der Golffahrerin in den Kreisel ein. Diese wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß gegen den Bordstein und beschädigte Felge und Reifen ihres Golfs. Das andere Auto, ein roter Kleinwagen, fuhr in Richtung Betzdorf über die B 62 weiter. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell