Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Marksuhl-Dönges (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.45 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes die B84 aus Richtung Marksuhl in Richtung Dönges. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein weißer PKW auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 53 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0148000/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell