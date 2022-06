LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Fahndungslöschung

Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis (ots) - Anfang Juni 2022 kam es an einer Selbstbedienungstankstelle in Wutha-Farnroda OT Schönau zu einem Fall des sog. Skimming. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet "Abschöpfen". Die Täter installieren z.B. an Geldautomaten ein manipuliertes Kartenlesegerät, um an die Karteninformationen (Kontonummer etc.) zu gelangen. Gleichzeitig wird mit einer Kamera die PIN-Eingabe gefilmt. Aus den so erlangten Daten lassen ...

