Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Postbote vom Hund gebissen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereilte einen 19-Jährigen ein Schicksal, über das sonst oft humorvoll gesprochen wird. Der junge Mann ist Paketzusteller und betrat nichts ahnend das Zielgrundstück. Er übersah dabei offenbar ein wichtiges Detail, ein Schild im Außenbereich mit dem Hinweis auf den vierbeinigen Bewohner. In der Folge versuchte der Hund der Rasse Rhodesien Ridgeback augenscheinlich den Mann vom Grundstück zu vertreiben und biss ihn letztlich in das Gesäß. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend medizinisch versorgt. In Zukunft wird der Postbote wohl vor dem Betreten eines Grundstücks genauer auf etwaige Hinweisschilder achten. (db)

