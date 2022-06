Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Poller umgefahren

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 13.15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall aus der Straße "Am Schleierborn" gemeldet. Ein 32-jähriger Fahrer eines Iveco wollte rückwärts in eine Einfahrt einfahren und übersah offenbar die dort befindlichen Verkehrspoller. Der Mann kollidierte mit seinem Fahrzeug mit den Pollern, dabei werden diese mit dem Fundament aus dem Boden gerissen. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

