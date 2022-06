LPI-GTH: Diebstahl von Schwimmbadgelände- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen dem 16. Juni, 17.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr ungefähr 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem in der Stedtfelder Straße geparkten Baufahrzeug. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0146809/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

