Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Frauen entwenden Warnbake

Ilmenau (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am 18. Juni gegen 21.30 Uhr den Diebstahl einer Warnbake von einer Baustelle in Stützerbach. Zwei bis zu diesem Zeitpunkt Unbekannte nahmen von der Baustelle eine Warnbake, verstauten diese in ihrem Fahrzeug und fuhren anschließend davon. Die Ilmenauer Polizei leitete umgehend weitreichende Fahndungsmaßnahmen ein, diese führten nach Hildburghausen. Hier übernahmen Beamte der dortigen Polizeidienststelle die Fahndung nach den Tätern. Wie die Ermittlungen ergaben handelte es sich bei den beiden Personen um eine 22-Jährige sowie eine 20 Jahre alte Frau. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher und platzierten es an der entsprechenden Baustelle. (jd)

