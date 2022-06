LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Tüttleben / LK Gotha (ots) - Am 19.06.2022 konnte der Aufenthalt des Sandro Reif aus Tüttleben ermittelt werden. Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei Gotha bedankt sich auf diesem Weg bei allen Personen, welche sich an der Suche nach Sandro Reif beteiligten. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

