LPI-GTH: Vermisstensuche nach Sandro Reif

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Freitag, 17.06.2022, 15:00 Uhr bis Samstag, 18.06.2022, 15:40 Uhr in der Klosterstraße in Georgenthal den VW Polo einer 29-jährigen. An dem Pkw entstand durch mehrere Kratzer im Lack im Bereich der Motorhaube sowie der gesamten linken Fahrzeugseite erheblicher Sachschaden. Der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) hat die Ermittlungen ...

