POL-VIE: Viersen-Süchteln: Schwer verletzt bei Unfall nach Alkoholfahrt auf E-Scooter

Viersen (ots) - Am Samstag kam es gegen 21:45 Uhr am Busbahnhof in Viersen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 30jähriger Viersener und ein 25jähriger aus Nettetal verletzt wurden. Nach eigenen Angaben gerieten die beiden Geschädigten am Rathausmarkt mit einer ca. achtköpfigen Gruppe Jugendlicher zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren ...

