Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einschleichdiebstahl in Stadthagen

Stadthagen (ots)

Am Freitagmittag wurde die 83-jährige Geschädigte, welche zur Tatzeit in ihrem Vorgarten im Stadtgebiet Stadthagen gärtnerte, zunächst von zwei Frauen angesprochen. Ein Frau hat die Geschädigte geschickt in ein Gespräch verwickelt, sodass die Stadthägerin nicht sofort bemerkt hat, dass die andere Frau sich in ihr Wohnhaus geschlichen hat. Ihre Hauseingangstür war nicht abgeschlossen, sodass es zu keiner Beschädigung an der Tür gekommen ist.

Später stellt die Geschädigte fest, dass ihr Portemonnaie, samt Inhalt, aus dem Haus entwendet wurde.

Die Polizei bittet darum, bei Verlassen des Hauses oder der Wohnung auf verschlossene Fenster und Türen zu achten sowie verdächtige Umstände sofort mitzuteilen.

