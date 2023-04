Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ortseingangsschild "Scheie" entwendet

31675 Bückeburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei in Bückeburg, dass an der Hauptstraße (L450) in Scheie das Ortseingangsschild der Bückeburger Ortschaft, aus Meinsen/Warber kommend, fehlen würde. Bei der polizeilichen Überprüfung konnte dies bestätigt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bislang unbekannte Täter vermutlich im Verlauf der Nacht zum Samstag die Ortstafel samt Befestigungsrahmen entwendet haben. Sollte jemand Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, bittet die Polizei um Mitteilung unter 05722 2894 0.

