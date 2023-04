POL-NI: Wechsel bei den Bückeburger Kontaktbeamtinnen

Nienburg (ots) - (KEM) Am Donnerstag, den 20.04.2023, kontrollierten Nienburger Polizisten einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer an der Verdener Landstraße, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die bestehende Versicherung konnte er im Zuge der Kontrolle nachweisen. Im weiteren Verlauf ergab sich jedoch der Verdacht, dass der Fahrer unter einer ...

mehr