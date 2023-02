Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt renitente Zechprellerin fest

Mönchengladbach (ots)

Sonntagmorgen (26. Februar), um 7.50 Uhr, widersetzte sich eine Frau (40) im Bundespolizeirevier in Mönchengladbach den Beamten der Bundespolizei. Sie versuchte zu fliehen, schlug um sich und konnte nur unter erheblichen Kraftaufwand unter Kontrolle gebracht werden. Nach richterlicher Entscheidung wurde sie entlassen.

Die 40-jährige Kenianerin soll einem Taxifahrer nach einer Fahrt bis zum Hauptbahnhof die Rechnung nicht bezahlt haben. Daraufhin wandte er sich an die Bundespolizei und bat um Unterstützung. Die 40-Jährige weigerte sich die Beamten auf die Wache zu begleiten. Stattdessen versuchte sie sich in ein anderes Taxi zu setzen und den Ereignisort zu verlassen. Die Beamten hinderten sie daran und verbrachten die Renitente auf die Wache der Bundespolizei. Sie versuchte sich auf dem Weg mehrfach loszureißen, schlug in Richtung eines Beamten und ließ sich immer wieder zu Boden fallen.

Zunächst wurde sie im Gewahrsam des Polizeipräsidiums in Mönchengladbach untergebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme und im weiteren Verlauf die Entlassung an. Eine Strafanzeige wegen der Leistungserschleichung, des tätlichen Angriffs und der versuchten Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell