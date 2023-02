Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Drogen und Teleskopschlagstock bei 31-Jährigem - Wohnungsdurchsuchung

Am Samstag (25.02.) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen jungen Mann am Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofs in Köln. Der nervöse Mann hatte nicht nur eine verbotene Waffe dabei, welche die Beamten zu einer Wohnungsdurchsuchung veranlasste.

Vorgestern Morgen, gegen 4:30 Uhr bestreiften Beamte und Beamtinnen routinemäßig den Hauptbahnhof, als sie einen 31-jährigen Duisburger kontrollierten. Der Mann hatte es sichtlich eilig die Kontrollsituation verlassen zu wollen, als er zugab, einen Teleskopschlagstock mit sich zu führen. Neben diesem, in seiner rechten Jackentasche untergebracht, fanden sie eine hohe Anzahl an Ecstasy-Tabletten und 10 ml Amphetamine auf. Auf der Dienststelle zählten sie insgesamt 67 Tabletten. Unter Rücksprache mit dem Amtsgericht Köln und dem Polizeipräsidium Duisburg beschlossen sie eine Wohnungsdurchsuchung seiner Räumlichkeiten in Duisburg. Die Bundespolizei verhaftete den 31-Jährigen wegen Verdunklungsgefahr. Die Betäubungsmittel sowie den Teleskopschlagstock zogen die Bundespolizisten- und -polizistinnen ein. Sein Smartphone stellten sie ebenfalls zur Beweissicherung sicher. Da bei der Wohnungsdurchsuchung keine weiteren Betäubungsmittel oder Waffen aufgefunden wurden, konnte der Beschuldigte den Gewahrsamsdienst nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weitere Ermittlungen werden durch das Präsidium Köln geführt.

