BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Seriendieb fest - Schadenshöhe: ca. 50.000 Euro

Freitagabend (24.02.) nahm die Fahndungs- und Ermittlungsgruppe der Bundespolizei (FEG TD) am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen Profidieb auf frischer Tat fest, der in vergangenen Tagen bereits Beute von ca. 50.000 Euro "erwirtschaftet" hat.

Am 24.02.2023 gegen 20:45 Uhr beobachtete ein ziviler Bundespolizist der FEG TD per Videokamera, wie ein Mann am Bahnsteig 12 des Deutzer Bahnhofs ohne Gepäck in den ICE 620 stieg und ihn kurz darauf mit einem schwarzen Rucksack (Wert inkl. Inhalt: ca. 1700 Euro) wieder verließ. Er floh aus dem Bahnhof und setzte seine Wollmütze ab. Doch dies schützte ihn nicht vor den zivilen Einsatzkräften der Bundespolizei, die ihn trotz Veränderung seines Äußeren wiedererkannten und an der KVB Haltestelle Bahnhof Deutz/LanxessArena festnahmen.

Auf der Dienststelle stellten sie die Personalien des 19-jährigen Marokkaners fest und fanden zudem eine geringe Menge Marihuana auf. Außerdem ermitteln sie, dass sie dem Festgenommenen mindestens vier weitere ähnliche Taten nachweisen konnten. Er hatte bereits einen Schaden von ca. 50.000 Euro angerichtet, da er es insbesondere auf hochwertige Uhren und Bargeld abgesehen hatte.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen "gewerbsmäßigem Diebstahl" und "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" ein und stellte ihm dem Haftrichter vor.

Reisenden wird geraten, ihr Gepäck auch im Zug nicht aus den Augen zu lassen, um Dieben keine einfache Gelegenheit zu bieten. Weitere Informationen zu Taschendiebstahl und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf der Internetseite: www.bundespolizei.de.

