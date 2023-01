Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230122-3: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Busfahrerin

Erftstadt (ots)

Eine Busfahrerin beabsichtigte am 21.01.2023 gegen 08:45 Uhr mit ihrem Bus an der Haltestelle am Bahnhof in Erftstadt-Liblar zu halten. Auf Grund der Straßenglätte und Schneematsch rutschte ihr Bus gegen einen weiteren Bus, der bereits an der Haltestelle wartete. Durch den Aufprall verletzte sich die Busfahrerin leicht an einer Hand und einem Bein. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Es wurden keine Insassen der Busse verletzt. Beide Busse wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt.(MS)

