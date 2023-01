Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 2030120-4: Wetterbedingte Verkehrsunfälle

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Keine Personen verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Freitag (20. Januar) seit 13 Uhr rund 20 Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgenommen. Davon stehen 15 unmittelbar im Zusammenhang mit der derzeitigen Wetterlage. Polizistinnen und Polizisten waren diesbezüglich bislang vor allem im Bereich Erftstadt, Kerpen und Elsdorf im Einsatz. Die Polizei bitte alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Ihre Fahrweise dem Wetter anzupassen und Fahrzeuge nur mit entsprechenden Winter- oder Allwetterreifen in Betrieb zu nehmen. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. (akl)

