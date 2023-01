Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230122-2: Zwei gesprengte Zigarettenautomaten

Hürth (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Sprengungen von Zigarettenautomaten im Hürther Stadtgebiet. Die erste Tat ereignete sich am 22.01.2023 um 02:00 Uhr auf der Berrenrather Straße in Hürth-Stotzheim. Dieser Automat wurde stark beschädigt. Ein weiterer Automat wurde um 02:18 Uhr, auf der Straße Am Klostergarten in Hürth-Gleuel, aufgesprengt. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Art und Höhe der Beute vor. Unmittelbar nach einer der beiden Taten wurde von Zeugen eine männliche Person bemerkt, die sich mit einem Motorroller vom Tatort entfernte. Ob diese Person mit der Sprengung im Zusammenhang steht, ist derzeit Ziel der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden durch die Kriminalpolizei unter der 02233-52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegengenommen.(MS)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell