Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Kleine Grasfläche brennt

Viersen-Beberich (ots)

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei auf die Berliner Höhe gerufen worden, weil dort eine kleine Grasfläche brannte.

Die Feuerwehr konnte die wenigen Quadratmeter schnell löschen. Die mit einer Sitzbank versehene kleine Grünfläche liegt an einem Seitenweg der Berliner Höhe. Am Vortag, so berichtete eine Zeugin, war es an der Örtlichkeit schon einmal zu einem kleinen Brand gekommen, den sie aber durch Austreten habe löschen können.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise - teilen Sie bitte verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (552)

