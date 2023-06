Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch

Olzheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 23.06.2023, kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Tank- und Rastanlage in Olzheim, wobei nach bisherigen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet worden sein dürfte. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, auch bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge vor, während und nach der Tat, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Wittlich unter Tel. 06571 9500-0; kiwittlich@polizei.rlp.de oder der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551 942-0; pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

