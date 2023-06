Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, wurde im Zeitraum zwischen 12:00 und 14:00 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer PKW des Herstellers BMW in der Straße "Auf`m Geifen" in 54516 Wittlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden bei der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell