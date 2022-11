POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 03.11.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Werkzeuge aus Rohbau gestohlen - Offenbach (fg) Hochwertige Werkzeuge waren das Ziel von Einbrechern, die in der Nacht zum Dienstag in einem Rohbau im Buchrainweg (140er-Hausnummern) zugange waren. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten in der Zeit zwischen ...

mehr