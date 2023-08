Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++WhatsApp-Betrug++Anti-Rutsch-Matte von Auflieger gerutscht++Unfallflucht auf der Autobahn++

Leer - WhatsApp-Betrug

Nach wie vor ist der sogenannte WhatsApp-Betrug aktuell. In der aktuellen Form dieser Betrugsart nehmen die Täter zuerst Kontakt per SMS auf. Bereits hier täuschen die Täter eine verwandtschaftliche Beziehung vor und geben sich zumeist als Tochter oder Sohn der Betroffenen aus. In dieser SMS wird mit der Ansprache "Mama/Papa" die Tat bereits vorbereitet, indem die Täter angeben, dass der persönliche Kontakt eine neue Telefonnummer hätte. Die Betroffenen werden aufgefordert, die altbekannte Telefonnummer ihres Familienmitgliedes zu löschen und unter dem Namen die überlieferte Nummer einzutragen. Ist das erfolgt, nimmt die Betrugstat ihren Lauf. In einer dann folgenden WhatsApp Nachricht wird die Übernahme eines Rechnungsbetrages in vierstelliger Höhe für das vermeintliche Kind gefordert. In einem aktuellen Fall in Leer geriet ein 65-jähriger Leeraner am vergangenen Montag zur Mittagszeit in einen solchen Betrugsprozess und überwies, in dem Glauben seine Tochter zu unterstützen, einen unteren vierstelligen Betrag auf ein niederländisches Konto. In weiteren Nachrichten wurde ein zweiter Betrag gefordert, welcher aber nicht mehr überwiesen wurde. Die Polizei weist in diesem Falle noch einmal dringlich daraufhin, auf diese Form von Nachrichten nicht zu reagieren. Bereits wenn eine SMS eingeht, die von einer völlig unbekannten Telefonnummer stammt, sollten Betroffene misstrauisch sein und diese Nummer auf keinen Fall in die bekannten Kontakte einfügen. Niemals darf Geld überwiesen werden, weil eine fremde Telefonnummer es fordert. In diesen Fällen ist es wichtig, telefonisch und persönlich mit den Familienmitgliedern/Kindern Kontakt aufzunehmen. Wenn diese nicht gleich umgehend erreichbar sind, sollte bis zum erfolgten persönlichen Kontakt unbedingt abgewartet werden. Wer geschädigt wurde, sollte Anzeige bei der Polizei erstatten und schnellstmöglich nach der Überweisung die Hausbank kontaktieren.

Bunde/BAB 31 - Anti-Rutsch-Matte von Auflieger gerutscht

Auf der BAB31, Höhe Bunde in Fahrtrichtung Emden, machte eine Anti-Rutsch-Matte genau das, was sie nicht machen sollte. Sie rutschte am 22.08.23 gegen 07:10 Uhr von einem Sattelauflieger, auf welchem sie sich ungesichert befand. Die Matten, die in der Regel zur Ladungssicherung verwendet werden, wurden lose auf dem Sattelauflieger transportiert. Als die Matte sich löste, fiel sie vom Auflieger, rollte sich auf und blieb als Gefahrenstelle auf der Fahrbahn liegen, wo sie von einem direkt nachfolgenden Pkw überfahren wurde. Ob Schäden an dem betroffenen VW Transporter entstanden sind, wird noch geprüft. Gegen den 42-jährigen Fahrer des Sattelschleppers wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ladungssicherung ist ein wichtiges Thema im Straßenverkehr. Durch unzureichend gesicherte Ladung kommt es auf Autobahnen immer wieder zu Gefahrenstellen, die auch durchaus zu Schäden an nachfolgenden Fahrzeugen oder in einzelnen Fällen zu Unfällen führen können. Bei solchen Gefahrenstellen sind die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei die Ansprechpartner zu Gefahrenabwehr.

Bunde/BAB 31 - Unfallflucht auf der Autobahn

Das Ein-und Ausfahren an Autobahnen sollte aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten immer mit besonderer Umsicht und Sorgfalt erfolgen. Oftmals kommt es an den Anschlussstellen zu Unfällen, die durch vorausschauendes Fahren vermeidbar gewesen wären. Bei Ausfahren von einer Autobahn ist es erforderlich, sich rechtzeitig und deutlich einzuordnen, um den weiteren Verkehr nicht zu gefährden. Ein plötzliches Einscheren vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen ist in solchen Fällen nicht geeignet, wie ein Unfall am Autobahndreieck Bunde am 22.08.2023 gegen 11:40 Uhr deutlich aufzeigte. Zu diesem Zeitpunkt drängelte sich ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines grün-türkisfarbenen Pkw Citroen Berlingo in eine Lücke zwischen einem vorausfahrenden Lkw und einem folgenden Kleinbus, um kurzfristig am Autobahndreieck auf die A 280 Fahrtrichtung Niederlande zu gelangen. Der 52-jährige Fahrer des belgischen Kleinbusses versuchte noch durch ein Bremsmanöver zu reagieren, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall geriet der Citroen ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Nach dem Vorfall setzte der Pkw-Fahrer unvermittelt und erlaubt seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der Kleinbus wies einen Schaden im Frontbereich auf, blieb aber fahrbereit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 52-jährige Fahrer nicht verletzt. An der Außenschutzplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Pkw Citroen geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell