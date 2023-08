Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.08.23

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfall mit Pkw und Radfahrer ++ Verkehrsunfallflucht ++ Abkommen von der Fahrbahn ++ ++Warenkreditbetrug/Warenbetrug++

Emden - Diebstahl im Lebensmittelgeschäft

Ein 25-jähriger Täter entwendete am Montagabend gegen 20:44 Uhr diverse Waren aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ubierstraße. Nach Meldung einer Mitarbeiterin konnte der 25-jährige Mann von der Polizei im Eingangsbereich angetroffen werden. Die aufmerksame 67-jährige Mitarbeiterin hatte den 25-jährigen Mann aus Emden mit einer vollen Tüte durch den Kassenbereich laufen sehen, ohne dass er die Ware bezahlte. Sie hatte ihn danach angesprochen und sich direkt vor ihn gestellt, um ein Flucht zu verhindern. Nach kurzer Rechtfertigung des Täters nahm sie ihm die Tüte ab. Insgesamt befanden sich Waren im Wert von 107,04,- Euro in der Einkaufstüte. Bei einer anschließenden Befragung der Polizeibeamten gab der Beschuldigte die Tat zu. Eine firmeninterne Anzeige, sowie ein Strafantrag wurden gestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Am Montagabend um 22:35 Uhr fiel den Polizeibeamten in der Petkumer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein Pkw auf, welcher ohne triftigen Grund mit 45km/h statt erlaubten 70 km/h unterwegs war. Die Polizei entschied sich zu einer Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Test bezüglich der Fahrtauglichkeit zeigte Auffälligkeiten eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, weshalb die Polizeibeamten den 31-jährigen Fahrer aus dem europäischen Ausland zur Blutabnahme mit auf die Wache nahmen. Auch ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Zusammenstoß von Pkw und Radfahrer

Eine 44-jährige Frau fuhr am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr mit ihrem Pkw entlang der Aeilt-Frese-Straße in Richtung "Am Vorfluter". Hierbei übersah die Frau aus Emden auf Höhe der Hans-Böckler-Allee einen von rechts kommenden 48-jährigen Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der 48-jährige Emder stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Jemgum - Milchanhänger kippte in einen Graben

Auf der Straße "Marienchor" ist am Montagvormittag gegen 11:11 Uhr ein Anhänger eines LKW umgekippt. Der 22-jährige Fahrer war zuvor mit dem Lkw auf den rechten Fahrbahnrand gefahren, um den Gegenverkehr auf dem schmalen Weg durchzulassen. Hierbei rutschte sein Anhänger weg. Es liefen ca. 1000 Liter Milch aus dem Anhänger in einen Graben. Die untere Wasserbehörde wurde informiert und die ausgelaufene Milch wurde abgepumpt. Die restliche Ladung konnte in den zweiten Anhänger umgepumpt werden. Mithilfe eines Krans wurde der Anhänger geborgen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Leer - Warenkreditbetrug/Warenbetrug

Bei Käufen im Internet ist grundsätzlich Aufmerksamkeit geboten. Auch Kaufangebote über Kleinanzeigenportale oder soziale Medien sollten vor Abschluss gründlich geprüft werden. Die gleiche Aufmerksamkeit gilt auch für Transaktionen, wenn man selber etwas verkaufen möchte. In einem Fall aus Leer, der am 21.08.23 bei der Dienststelle angezeigt wurde, kam es zu einem Betrug, als eine 31-jährige Leeranerin eine Spielekonsole über ein soziales Netzwerk veräußern wollte. Der Käufer täuschte mit einem Screenshot vor, dass er die Bezahlung per PayPal veranlasst hatte. Da bei diesen Transaktionen der Geldeingang schnell überprüfbar ist, merkte die Betroffene den Betrug und holte das bereits aufgegebene Warenpaket zurück. In einem weiteren Betrugsfall, welcher ebenfalls am Montag gemeldet wurde, hatte eine 20-jährige Leeranerin die Absicht einen Reitsportartikel über ein Kleinanzeigenportal zu erwerben. Sie überwies den geforderten Betrag im mittleren dreistelligen Wert vorab und bekam die Ware anschließend nicht. Daher wird empfohlen, immer genau zu prüfen, mit wem man auf privatem Wege online ins Geschäft kommt.

