POL-LER: ++ Einbrüche in Pkw ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Widerstand und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++

Ostrhauderfehn

Im Zeitraum vom 18.08.2023 gegen 22:30 Uhr bis zum 19.08.2023 um 08:00 Uhr wurde durch einen derzeit unbekannten Täter eine der hinteren Scheiben eines in der Langholter Straße abgestellten Pkw eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Im Anschluss wurden das Lenkrad, das Navigationssystem und Teile der Mittelkonsole entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Rhauderfehn

Am 19.08.2023 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 09:00 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem weiteren Aufbruch eines Pkw, wobei eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Auch hier wurde das Lenkrad und weitere Teile aus dem Pkw entwendet. Der Täter konnte ebenfalls unerkannt flüchten. Bezüglich dieser beiden Taten werden Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache machen können, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer

Am Sonnabendabend, um 22:53 Uhr, kam es in der Ritterstraße zu einer Ruhestörung und anschließenden Streitigkeiten zwischen einem 52-jährigen Anwohner, seinem 22-jährigen Nachbarn und weiteren Personen. Der 52-Jährige wurde unvermittelt durch den 22-Jährigen geschlagen und durch eine unbekannte Person zu Boden gerissen. Im Anschluss schlugen mehrere Personen auf den 52-Jährigen ein, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Die 51-jährige Partnerin des Opfers ging dazwischen und wurde durch eine derzeit unbekannte Person aus der Gruppe bedroht. Die dementsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt und die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Westoverledingen

Am Sonnabendabend, um 23:16 Uhr, erreichte die Rettungsleitstelle ein sogenannter "E-Call". Es wurde mitgeteilt, dass es in der Hilkenborger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Es konnte kein Kontakt zum Fahrzeugführer aufgenommen werden. Durch entsandte Kräfte konnte ein Pkw der Marke Focus mit der Städtekennung Leer in einem Graben festgestellt werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unbekannte Führer des Pkw die Hilkenborger Straße in Fahrtrichtung Marker Straße. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend in dem angrenzenden Graben zum Stehen. Wegen der Schwere des Unfalls musste davon ausgegangen werden, dass der Führer des Pkw verletzt sein könnte. Die Polizei suchte im Nahbereich nach dem Fahrzeugführer. Unter anderem unter Hinzuziehung von Spürhunden sowie einer Drohne wurde im Nahbereich der Unfallstelle nach dem Fahrer gesucht. Dieser konnte trotz einer intensiven Suche nicht gefunden werden. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang oder der Identität des Fahrzeugführers machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Jemgum

Am frühen Sonntagmorgen erhält die Polizei gegen 03:47 Uhr den Hinweis, dass ein 26-jähriger aus Jemgum stammender Mann randalieren würde. Dieser hätte bereits eine Fensterscheibe beschädigt. Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, reagierte der Jemgumer sofort aggressiv, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Kräfte. Aus dem Wohnhaus heraus wurden die Kräfte durch den Jemgumer mit Gegenständen beworfen. Trotz mehrfacher Aufforderung wollte der Jemgumer das Objekt nicht verlassen. Durch die eingesetzten Kräfte konnte die Wohnung geöffnet werden. Durch hinzugerufene Polizeikräfte kam ein Diensthund zum Einsatz, welcher den Jemgumer stellte. Der 26-Jährige wurde anschließend dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Leer/Emden zugeführt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Jemgumer erlitt durch den Biss des Diensthundes leichte Verletzungen. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt.

