Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und unbekanntem Fußgänger++ Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Weener - Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und unbekanntem Fußgänger Am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Schulstraße aus Richtung Westerstraße kommend in Richtung Marktstraße. In einer Rechtskurve kreuzte vor ihr ein unbekannter Fußgänger von links nach rechts die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 58-jährige Frau aus Weener bremste und kam zu Fall, wobei sie sich leicht verletzte. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Angaben zu ermöglichen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Hesel - Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen Am 17.08.2023 teilte eine 22-jährige Frau aus Uplengen bei der dortigen Polizeidienststelle mit, dass sie am 14.08.2023 gegen 16:30 Uhr in Hesel in einen Unfall verwickelt worden sei. Sie habe sich zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der Leeraner Straße befunden und hatte die Absicht an der dortigen Kreuzung nach rechts auf die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Remels einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam ihr in der Mitte des Weges eine andere Pedelec-Fahrerin entgegen. Die 22-jährige, die selber in der Mitte des Radweges fuhr, musste der entgegenkommenden Frau nach links ausweichen und stürzte in eine dort neben der Fahrbahn befindliche Hecke. Die andere Unfallbeteiligte habe der gestürzten Frau noch zugerufen, sie sei am Knie operiert und setzte ihre Fahrt dann in Fahrtrichtung Holtland fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Andere Verkehrsteilnehmende nahmen den Unfall war und hielten vor Ort bei der 22-jährigen an. Die junge Frau aus Uplengen wurde bei dem Unfall verletzt und erlitt diverse Prellungen und Abschürfungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizeidienststellen Uplengen oder Hesel zu informieren.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Streifenfahrt am späten Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Emder Polizei einen männlichen Fahrzeugführer, der um 22:50 Uhr mit einem Pkw auf der Straße "Am Delft" unterwegs war. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde nicht nur festgestellt, dass der 25-jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch der Umstand, dass er diesbezüglich bereits 5 Tage vorher schon einmal kontrolliert worden war und die Weiterfahrt derzeit bereits ausdrücklich untersagt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt und bei der Polizei in Verwahrung genommen. Da das geführte Fahrzeug nicht im Eigentum des 25-jährigen aus dem Landkreis Aurich stand, sondern ihm überlassen wurde, wird nun auch gegen die verantwortliche Fahrzeughalterin ermittelt. Die Emder Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell