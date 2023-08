Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Einbruchdiebstahl ++ Aufprall auf Reh auf der Fahrbahn ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montagnachmittag gegen 16:42 Uhr ist es in der Straße "Am Delft" zu einem Zusammenstoß eines 18-jährigen Motorradfahrers und einem 86-jährigen Autofahrer gekommen. Der 86-jährige Mann befuhr die Straße "Am Delft" stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Neptunstraße einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige Emder schwer. Durch den Rettungsdienst wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher jedoch im Nachgang für den Transport nicht erforderlich war. Die Polizei führte eine großflächige Vollsperrung durch und nahm im Anschluss den Unfall auf. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ebenfalls wurde der 86-jährige Autofahrer und seine 82-jährige Beifahrerin zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt wurden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Einbruch in ein Restaurant

In der Nacht zu Dienstag gegen 0:14 Uhr haben unbekannte Täter in einem Restaurant in der Thüringer Straße einen Einbruchdiebstahl begangen. Der 44-jähriger Inhaber des Restaurants hatte zuvor etwas im Laden vergessen, weshalb er in der Zeit des Einbruchs vor Ort war. Beim Betreten des Gebäudes sei ihm mehrere offene Schubladen und zwei männliche Personen im Bereich des Büros aufgefallen. Nachdem die Täter den 44-Jährigen entdeckten, rannten sie in den Vorraum des Restaurants. Hier fanden sie zunächst keinen Ausweg und bedrohten den Inhaber. Dieser konnte sich in den Küchenbereich zurückziehen, sodass die Täter durch den Notausgang flüchteten. Eine vom Geschädigten durchgeführte Verfolgung ergab einen fußläufigen Fluchtweg Richtung Innenstadt. Während der Verfolgung rief der Eigentümer, seine Mitarbeiterin an, um die Polizei zu verständigen. Nach der Alarmierung begaben sich zwei Polizeibeamte zur Tatörtlichkeit und zwei Polizeibeamten in die Nahbereichsfahndung. Es konnten allerdings keine Täter festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldtasche mit einem fünfstelligen Betrag an Bargeld entwendet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die erste männliche Person wird auf ca. 185 cm groß und vermummt mit Kapuze und Schal beschrieben. Die zweite männliche Person soll ca. 165cm groß sein und ebenfalls mit einer Kapuze vermummt gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

BAB31 - Aufprall mit Reh auf der Fahrbahn

Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 3:50 Uhr die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden und geriet aufgrund eines Rehwildes auf der Fahrbahn, ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mit der Außenschutzplanke, sowie der Mittelschutzplanke und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen zum Stehen. Der 64-jährige Mann aus Norden blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Leer - Verkehrsunfallflucht am Bahnhofsring

Am Montagabend gegen 17:55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter den Bahnhofsring in Leer und beabsichtigte rückwärts in Richtung Friesenstraße einzubiegen. Hierbei touchierte der unbekannte Täter den ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Ford. Danach entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall wird der Pkw vorne links am Lack beschädigt und leicht verbeult. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um ein weißes Wohnmobil mit emsländischen Kennzeichen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell