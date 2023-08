POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westerstede/Apen Autobahn A28 - Nach Unfall auf der Autobahn leicht verletzt

Westerstede/Apen Autobahn A 28 - Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters ist am Samstag gegen 14.00 Uhr bei einem Unfall auf der A 28 in Fahrtrichtung (FR) Leer zwischen den Anschlussstellen Westerstede-West und Apen/Remels leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann in Richtung Leer, als er bei Starkregen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der Transporter kollidierte mit der Außenschutzplanke und dann mit der Mittelschutzplanke, bevor er auf die rechte Fahrzeugseite kippte und mittig der Fahrbahn zu liegen kam. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 28 in FR Leer mehr als vier Stunden voll gesperrt werden.

Leer - Schwelbrand in Garage

Leer - Zu einem Schwelbrand in einer Garage in der Ritterstraße kam es am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Zwischendecke zu dem Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Leer - Berauscht im Straßenverkehr

Leer - Die Kontrolle eines Fahrers eines E-Bikes (bis 45 km/h) endete für einen 29-jährigen Mann mit der Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Polizeibeamte kontrollierten ihn am Samstagabend in der Groninger Straße, da dieser offenbar sein Smartphone während der Fahrt nutzte. Im Zuge der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann für das Fahren mit einem solchen E-Bike, welches rechtlich als Kraftfahrzeug eingeordnet wird, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis (mindestens Klasse AM) ist. Auch ist das E-Bike nicht wie vorgeschrieben versichert. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte für einen Einfluss von Drogen, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Leer - Betrunken am Steuer

Leer - Als Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit die Hauptstraße befuhren, bemerkten sie einen Pkw VW, dessen Fahrer die Spur der Fahrbahn nicht einhalten konnte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle in dessen Verlauf bei dem 25-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Ostrhauderfehn - Widerstand gegen Polizeibeamte

Ostrhauderfehn - Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Sonntag auf einem Schützenfest in Ostrhauderfehn auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht, der stark alkoholisiert andere Gäste anpöbelte und laut herumschrie. Als sich die Beamten dem 20-Jährigen näherten, verhielt sich dieser fortwährend aggressiv. Ein Anlegen von Handfesseln war unumgänglich. Da sich der Mann weiter nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Während der Zuführung zum Streifenwagen trat der junge Mann um sich und versuchte mehrfach sich loszureißen. Die Beamten blieben unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Er verbrachte die Nacht letztlich in einer Gewahrsamszelle.

Filsum - Verkehrskontrolle mit Folgen

Filsum - Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte den 32-jährigen Fahrer eines Pkw Seat in der Straße "An der Bahn". Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Seat gehörten. Zu allem Überfluss sind auch die amtlichen Siegel am Kennzeichen von einem weiteren Kennzeichen angebracht worden, um den Eindruck eines zugelassenen Autos zu erwecken. Die angebrachten Kennzeichen wurden ebenso wie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

