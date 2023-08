Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung aus Anlass eines schweren Verkehrsunfalles

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Bei einem Verkehrsunfall auf der Larrelter Straße ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall im Einmündungsbereich zur Hauptstraße kam es gegen 16.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Richtung Larrelter Straße und beabsichtigte, nach links auf diese aufzufahren. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer die Larrelter Straße stadtauswärts. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Motorrad in Brand geriet. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, während sich der Rettungsdienst um die Versorgung des leicht verletzten Autofahrers kümmerte. Der 31-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei nutzt derzeit ein spezielles Unfallaufnahmeverfahren, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Larrelter Straße ist aktuell für Bergungsmaßnahmen und die andauernde Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

