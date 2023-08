POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Uplengen - Unfallflucht mit verletztem Radfahrer Am 10.08.2023 befuhr ein 60-jähriger Mann aus Uplengen gegen 19:00 Uhr die Ostertorstraße in Fahrtrichtung Großsander Straße. An der Einmündung zur Raiffeisenstraße hatte er die Absicht die dortige Ampelüberquerung bei für ihn angezeigtem "Grünlicht" zu überqueren. Als er sich bereits auf der Fahrbahn befand, wurde er dort von einem schwarzen Audi erfasst, welcher von der Ostertorstraße in gleicher Fahrtrichtung kam und in die Raiffeisenstraße einbiegen wollte. Dabei stürzte der 60-jährige und verletzte sich am Brustkorb. Der Verursacher entfernte sich über die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Jübberde von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Es konnte noch erkannt werden, dass der schwarze Audi dort noch ein weiteres Fahrzeug überholte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Dienststellen in Uplengen oder Moormerland zu kontaktieren.

Uplengen - Gasexplosion in einem Wohnhausanbau Am 11.08.2023 wurde gegen 07:25 Uhr durch einen 53-jährigen Mann aus Uplengen mitgeteilt, dass es an seinem Wohnhaus in der Schwerinsdorfer Straße zu einem Brandvorfall gekommen sei. Zudem sei die Decke in dem angebauten Heizungsraum in der Garage herabgestürzt. Weiterhin wurde eine verletzte Person gemeldet. Die Einsatzörtlichkeit wurde von Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend angefahren. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in dem betroffenen Heizungsraum aus derzeit noch nicht bekannten Gründen zu einer Explosion gekommen war. Zum Vorfallzeitpunkt habe sich die 54-jährige Frau des Meldenden in den Räumlichkeiten aufgehalten, um die Haustiere zu füttern. Dabei wurde sie schwer verletzt und erlitt multiple Verbrennungen. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Zu einem offenen Brandausbruch kam es nicht. Jedoch wurde durch die Detonation der Anbau so schwer beschädigt, dass das Mauerwerk sich nach außen neigte und das Dach einstürzte. Daher wurde das Technische Hilfswerk zu den Sicherungsarbeiten hinzugezogen. Das direkt verbundene Wohnhaus wurde nach ersten Erkenntnissen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Ortsbegehung wird aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes nach dessen Sicherung durchgeführt. Der Sachschaden wird bisher auf einen unteren sechststelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hesel - Diebstahl nach Ablenkung

Der sogenannte Wechselbetrug an der Kasse, bei welchem der Täter Unruhe an der Kasse stiftet, ist mittlerweile bekannt und tritt oftmals auf, wenn es um die Barzahlung von teureren Waren, zum hochwertige Unterhaltungselektronik etc. geht. Ganz ähnlich funktioniert aber auch der Diebstahl von Bargeld, in dem bei Bezahlen Unruhe gestiftet wird. Am 10.08.2023 war ein Einzelhändler in Hesel in der Straße "Im Brink" betroffen. Um 16:20 Uhr informierte er die Polizei und berichtete, dass ihm Geld während eines Bezahlvorganges entwendet wurde. Zuvor war ein Paar in seinem Laden und bezahlte Waren im Wert von 16 Euro mit einem 200 Euro Geldschein. Als der Geschädigte den Wechselgeldbetrag von 184 Euro aushändigen wollte, unterbrach der Mann den Kaufvorgang, da er angeblich noch weitere Sachen kaufen wollte. Daher forderte er den 200 Euro Schein zurück und hantierte dabei durchgehend im Kassenbereich herum. Zuerst befand sich das Wechselgeld noch vollständig auf dem Ladentresen. Dann entfernte sich der Täter nach draußen und mit ihm waren dann auch 100 Euro vom Wechselgeld verschwunden. Die weibliche Begleitung, die zuvor das Ladenpersonal ablenkt hatte, war dann ebenfalls gegangen. Als die Mitarbeiter des Geschäftes ebenfalls auf den Parkplatz gingen um nach den Verdächtigen zu schauen, waren diese nicht mehr anzutreffen. Der verdächtige Mann war ca. 190 groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und auffällige Augen. Das Gesicht war eher rund und glattrasiert. Er trug ein dunkles Oberteil. Die dazugehörige Frau war um die 40 Jahre alt und rundlich. Sie hat schwarze lange Haare die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Sie war modern gekleidet und trug eine lange schwarze Weste und darunter ein weißes Shirt. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Moormerland oder Hesel.

