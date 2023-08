POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.08.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Einbruch in Tischlerei++Versuchter Gewinnspielbetrug++Unfall durch herabfallendes Anbauteil++Brand eines Wohngebäudes++

Emden - Einbruch in Tischlerei

Am 07.08.2023 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Tischlereiwerkstatt an der Fritz-Liebsch-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich mittels Gewalteinwirkung auf eine Tür Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten eine leere Geldkassette und eine leere Geldtasche. Weiteres Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Versuchter Gewinnspielbetrug

Betrüger haben versucht, eine 77-jährige Emderin zu überlisten, in dem sie der Frau vorgaukelten, sie habe in einem Gewinnspiel 39.900 Euro gewonnen. Nach der Verkündung des natürlich nicht vorhandenen Gewinnes, wollten die unbekannten Täter die Frau zu einer "Gebührenzahlung" veranlassen. Aus diesen Grund wurde seitens der Betrüger von der Emderin verlangt, Googleplay-Karten im Wert von insgesamt 900 Euro zu kaufen und die Codes zu übersenden. Doch die 77-jährige war über diese Betrugsmasche informiert und gab den Sachverhalt der Polizei weiter, welche den Sachverhalt aufnahm.

Leer / BAB31 - Unfall durch herabfallendes Anbauteil Am 07.08.2023 kam es gegen 14:30 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall, als sich ein Solarmodul des Wohnmobils eines 34-jährigen Mannes aus Molfsee von der Dachhalterung löste. Das Solarmodul flog dabei auf die Gegenfahrbahn, wo es von einem dort befindlichen 54-jährigen Pkw- Fahrer aus Iserlohn überrollt wurde. Dadurch entstand Sachschaden an dem Pkw. Die Autobahnpolizei war vor Ort und hat den Unfall genommen.

Westoverledingen - Brand eines Wohngebäudes Am 08.08.2023 wurde der Polizei gegen 07:18 Uhr der Brand eines Wohngebäudes an der Papenburger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Brand in einem ca. 100 qm großen Anbau, welcher zu Wohnzwecken genutzt wird, ausgebrochen war und das Gebäude in Vollbrand stand. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, konnte sich selbstständig aus dem brennende Gebäude befreien, wobei ein 22-jähriger Bewohner mit dem Fuß in Glut trat und daraufhin rettungsmedizinisch versorgt werden musste. Bei den weiteren Bewohnern handelt es sich um eine 24-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von 1,5 und drei Jahren. Die Löscharbeiten am Brandort dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird vorerst auf einen mind. unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

