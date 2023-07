Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 92-jährige um mehrere tausend Euro betrogen

Altrip (ots)

Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 92-jährige Dame aus Altrip am vergangenen Dienstag. Die Dame erhielt am späten Dienstabend einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer. An der anderen Leitung meldete sich dann ein angeblicher Polizeibeamter und gab an, dass die Tochter der angerufenen einen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht habe. Um eine Haft ihrer Tochter zu verhindern, solle die Dame nun eine Kaution zahlen. Daraufhin wurde Goldschmuck und eine Münzsammlung im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro verpackt. Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Wertgegenstände an eine "Abholerin", die wie folgt beschrieben werden kann: sehr jung, korpulent, ca. 170 cm groß, dunkle kurze Haare, trug schwarze Gummihandschuhe sowie ein beigefarbenes Oberteil. Hinweise zu der Täterin bzw. der Abholerin bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

