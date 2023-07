POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) - Nach Schulende überwachten Beamte der Polizei Speyer am Mittwoch den Schulweg im Bereich Doppelgymnasium. Seit Änderung der Verkehrsführung, ist an dieser Stelle die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße nur noch für den Radfahrer geöffnet. Dennoch fahren immer wieder PKW in die Straße und es kommt zu gefährlichen Verkehrssituationen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

