POL-PDNR: Mofafahrer flüchtet vor Polizei

Linz (ots)

Am Morgen des Mo. 19.06.23 bemerkten Beamte der Polizei Linz auf der B 42 in der Ortslage Linz ein Mofa, auf welchem 2 Personen saßen. Beide trugen keinen Helm. Als Der Lenker des Fahrzeuges bemerkte, dass sich ein Streifenfahrzeug hinter ihm befindet und er die beabsichtigte Kontrolle erahnte, versuchte er zu flüchten. Hierbei fuhr rechts an an einer roten Ampel haltenden PKW vorbei und überfuhr die noch immer rote Ampel. Mit einer für diese Bauart ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit fuhr er weiter auf die Straße "Am Sändchen". Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf, mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn. Das Mofa wurde nun weiter, bis auf den Burgplatz. Anhaltezeichen der Polizei, welche sich zwischenzeitlich neben ihm befand ignorierte der Fahrzeugführer. Kurz vor Einfahrt in die Fußgängerzone, lenkte er das Zweirad gegen die Türe des Streifenfahrzeuges, bremst ab und kippte anschließend um. Beide Personen flüchteten daraufhin zu Fuß weiter, der Sozius konnte noch vor Ort gestellt werden. Der Fahrer war zunächst flüchtig. Er konnte jedoch schnell ermittelt werden, es handelt sich um einen 17 jährigen Jugendlichen aus Erpel. Im Helmfach finden die Beamten dann einen Teleskopschlagstock. Das Fahrzeug war nicht versichert und der Rollenprüfstand zeigt, dass es technisch so verändert wurde, dass es mit mehr als der doppelt so schnell gefahren werden kann, als bauartbedingt erlaubt. Der junge Mann ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Glücklicherweise kam es nicht zu Personenschaden, sowohl an dem Mofa, als auch am Streifenfahrzeug entstand Sachschaden. Der Jugendliche sieht sich nun diversen Strafverfahren ausgesetzt.

