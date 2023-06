POL-PDNR: LKW-Fahrer deutlich zu schnell in Betzdorf unterwegs

St. Katharinen (ots) - Am Montagabend wurde der Polizei Linz eine illegale Abfallbeseitigung gemeldet. Unbekannte Personen entsorgten unmittelbar neben dem Wasserturm in St. Katharinen widerrechtlich etwa einen Kubikmeter Abfall. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher verifiziert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung ...

