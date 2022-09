POL-NB: Zweitmeldung - Angreifer in Neubrandenburg - Großfahndung

Neubrandenburg (ots) - Nach ersten Erkenntnissen hat es einen Vorfall am Migrationszentrum in der Demminer Straße in Neubrandenburg gegeben. Dabei soll ein bisher unbekannter Mann versucht haben, eine Scheibe des Zentrums zu beschädigen. Danach ist er nach derzeitigem Stand zu Fuß geflüchtet und hat dabei einen Passanten angegriffen und leicht verletzt. Es wird vermutet, dass der Flüchtige eine Axt hat und sich ...

mehr