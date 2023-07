POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Römerberg/Mechtersheim (ots) - Im Zeitraum vom 09.07.2023, 20:00 Uhr bis 12.07.2023, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter im Bereich Naturschutzgebiet Schafwiesen an mehreren Stellen in ein Vereinsheim einzudringen. An einem angrenzenden Schuppen durchtrennten sie ein Vorhängeschloss mittels Trennschleifer. Der Innenbereich wurde durchwühlt und ein Kompressor entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: ...

mehr