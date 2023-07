POL-PDLU: Fahrradkontrollwoche bei der Polizei Speyer

Speyer (ots) - Am 13.07.2023 gegen 00:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer in der Dudenhofer Straße einen 20-Jährigen mit seinem Pkw. Hierbei konnten zum einen erhebliche Mängel an der Bereifung festgestellt werden, zum anderen zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

