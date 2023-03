Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrzeug verliert Getränkekiste - Zeugen gesucht.

Alzey (ots)

Eine Autofahrer befuhr am heutigen Dienstag den 28.03.2023 gegen 17:30 Uhr die L409 aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey. Kurz vor Alzey kam dem Mann ein weißer Kleintransporter mit Ladefläche entgegen. Von dieser viel plötzlich eine Getränkekiste auf die Fahrbahn, gegen die der Autofahrer in der Folge dann fuhr. Der Fahrer des Kleintransporters bemerkte dies vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Zeugen die Angaben zu dem Kleintransporter und dem Vorfall machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Alzey in Verbindung zu setzen.

