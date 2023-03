Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallflucht in Gau-Odernheim

Gau-Odernheim (ots)

Am Dienstag, 14.03.2023, ereignete sich gegen kurz vor 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Bahnstraße in Gau-Odernheim ein Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten, wie ein roter PKW beim rückwärts Ausparken gegen einen in der dahinter befindlichen Parkreihe geparkten Ford Focus stieß. Anschließend setzte der Fahrzeugführer ein Stück nach vorne und fuhr erneut rückwärts gegen den geparkten Ford. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der rote PKW entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen, roten PKW dürfte es sich um einen Volkswagen gehandelt haben. Der schätzungsweise 80 Jahre alte Fahrzeugführer wurde von einer ebenfalls ca. 80 Jahre alten Beifahrerin belgeitet. Die namentlich noch unbekannten Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 zu melden.

