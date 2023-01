POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

Uslar (ots) - USLAR (js) Bahnhofstraße, 08.01.23, 13.30h, bis 09.01.23, 07.15h Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Dach eines Garagengebäudes einer Firma in der Bahnhofstraße. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Gebäude wurde die Dachrinne und die Dachbedeckung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

