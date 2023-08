Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl ++ Sachbeschädigung ++

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Der Polizei in Emden wurde Montagnacht gegen 0:18 Uhr gemeldet, dass eine alkoholisierte Frau mit ihrem Pkw in der Faldernstraße losfahren würde. Die Streife begab sich unverzüglich zur Einsatzörtlichkeit und konnte das betroffene Fahrzeug in die Straße "Am Gasthaus" einbiegen sehen. Durch einen weiteren Pkw-Fahrer, wurde die Frau an der Weiterfahrt gehindert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 65-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 1,31 Promille. Auch der im Fahrzeug befindliche Beifahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Der Pkw wurde durch die eingesetzten Kräfte verschlossen und auf dem dortigen Parkplatz belassen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 05.08.23 gegen 20:30 Uhr bis 06.08.23 gegen 14 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Kranstraße einen schwarzen Peugeot im Vorbeifahren touchiert. Es entstand ein Sachschaden am Rückspiegel der Fahrerseite. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Borkum - Bordcomputer vom E-Bike entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 06.08.2023 in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:20 Uhr in der Randzelstraße den Bordcomputer eines abgestellten E-Bikes. Die Polizei weist daraufhin, dass Bordcomputer von E-Bikes beliebtes Diebesgut sind und gesondert gesichert werden sollten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

Borkum - Außennetz der Trampolinanlage beschädigt

An der Bürgermeister-Kieviet-Promenade wurde in der Zeit von Samstagabend 18 Uhr bis Sonntagmorgen 8:00 Uhr von unbekannten Tätern erneut das Kunstfasernetz einer Trampolinanlage beschädigt. Es konnte ein 40 Zentimeter großes Loch im Netz festgestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen haben die Täter das Netz angezündet, um sich Zutritt zu verschaffen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

Leer - Beschädigung von einem Rolltor

In der Mühlenstraße haben unbekannte Täter das Rolltor einer Eisdiele beschädigt, sodass dieses nicht mehr geöffnet werden konnte. Der Eigentümer war zuletzt am Samstagabend gegen 19 Uhr vor Ort und stellte am Sonntagmorgen gegen 8:55 Uhr, die Beschädigung fest. Ein Betreten der Eisdiele durch die Täter konnte von dem Eigentümer ausgeschlossen werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der der Polizei in Leer zu melden.

