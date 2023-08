Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden von Samstag, 05.08.2023

Leer (ots)

++Diebstahl in/aus Jugendherberge++Diebstahl eines Motorroller++Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfallflucht++

Diebstahl in/aus Jugendherberge

Emden - Am Freitag ist im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 12:15 Uhr ein bisher unbekannter Täter in die Jugendherberge an der Thorner Straße gegangen und hat dort die persönlichen Gegenstände der untergebrachten Kinder/Jugendlichen, die aus dem Bereich Verl (Nordrhein-Westfalen) in Emden zu Besuch waren, durchsucht. Im Ergebnis konnte der Täter Bargeld gut über 100 Euro entwenden. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Diebstahl eines Motorroller -Zeugen gesucht-

Moormerland - Gegen 13 Uhr des Freitages wurde von einem Grundstück im Willmkeweg ein nicht mehr fahrtauglicher Motorroller der Marke Yamaha Aerox entwendet. Die 34-jährige Geschädigte aus Moormerland konnte bei der Anzeigenerstattung berichten, dass der Roller einen GPS-Tracker hatte, dieser aber augenscheinlich kurz nach der Tat von den oder dem Täter(n) entfernt worden ist, so dass die Geschädigte den Standort des Rollers nicht mehr erkennen konnte. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Trunkenheitsfahrt

Westoverledingen - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand abgestellter Pkw der Marke BMW an der Kreuzung Leerer Straße/Breinermoorer Straße gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Emden stark alkoholisiert ist und der Pkw aufgrund Spritmangels an der Örtlichkeit liegengeblieben ist. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hat. Der Pkw wurde abgeschleppt und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Leer - Bereits am Dienstag wurde in der Zeit von 08:45 bis 19:30 Uhr ein auf dem Mitarbeiter-Parkplatz der Sparkasse, erreichbar über die Straße Ostersteg, abgestellter Pkw Audi A6, Farbe schwarz, durch einen bisher nicht bekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Trotz des Schadens entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

