Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer7Emden vom 03.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Betrug ++ Brand ++ Verkehrsunfälle ++

Rhauderfehn/Emden/Westoverledingen/Bunde - Diverse WhatsApp/SMS-Betrüge

In den letzten Tagen kam es zu diversen WhatsApp und SMS-Betrugstaten durch unbekannte Täter. Es wurde bekannt, dass ein vermeintlicher Sohn/Tochter per SMS einer 56-jährigen Frau aus Rhauderfehn mitteilte, dass er/sie eine neue Telefonnummer habe und per Nachrichtendienst WhatsApp kontaktiert werden möchte. Vergleichbare Kontaktaufnahmen erfolgten mit einer 35-jährige Emderin und einem 43-jährigen Mann aus Westoverledingen. Alle betroffenen Personen gingen nicht auf die Nachrichten ein und meldeten die Vorfälle der Polizei.

Bei einem weiteren Fall in Bunde bat eine angebliche Tochter über SMS am 01.08.23 darum, dass eine 74-jährige Frau aus Bunde sich über eine neue Telefonnummer auf WhatsApp melden sollte. Die Geschädigte ging daraufhin einen Nachrichtaustausch auf WhatsApp ein und erhielt die Bitte, eine Rechnung per Überweisung in Höhe von 2209,99,- Euro zu zahlen. Die angebliche Tochter habe Probleme mit dem Bankkonto. Die Geschädigte ließ sich auf den Chat ein, so dass ihr eine deutsche Kontonummer übermittelt wurde. Durch den Kontakt mit ihrer richtigen Tochter veranlasste sie keine Zahlungen und stellte einen Strafantrag bei der Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass auf Aufforderungen von unbekannten Personen, keine Überweisungen veranlasst werden sollten.

Weener - Brand einer Gartenhütte

Am Mittwochmittag gegen 12:50 Uhr wurde der Polizei Weener gemeldet, dass es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße "Dieler Alpen" gekommen sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den Sachverhalt bestätigen. Diverse Ortsfeuerwehren aus dem Rheiderland waren mit diversen Einsatzfahrzeugen und hohem Personaleinsatz vor Ort und konnten den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer dort aus, wo sich ein Kühlschrank befand. Aus diesem Grund wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Gartenhütte und ein umliegender Zaun wurden durch den Brand stark beschädigt.

BAB28 - 23-jährige Frau kommt von Fahrbahn ab

Auf der Autobahn 28 ist eine 23-jährige Fahrerin am Mittwochabend gegen 18:08 Uhr in Fahrtrichtung Oldenburg aufgrund des plötzlich auftretenden Regens am Dreieck Leer ins Schleudern gekommen. Hierbei geriet die Frau mit ihrem grauen Audi A4 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt und ihr Auto war fahrbereit.

BAB 31 - LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 20-jähriger LKW-Fahrer und sein 63-jähriger Beifahrer sind am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop in Höhe Weener aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Wildschutzzaun kollidiert. Der LKW kam ca. 15 Meter neben dem Standstreifen und 4 Meter tiefer als die Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Der Hauptfahrstreifen wurde für die Bergung des Fahrzeugs gesperrt. Es gab keinen Personenschaden. Der Wildschutzzaun wurde auf einer Länge von ca. 60 Metern beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell