Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall ++ Körperverletzung ++

Borkum - Unbekannter Täter beschädigt Trampolinanlage

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 28.07.23 gegen 18 Uhr bis 29.07.23 gegen 08:00 Uhr das äußere Schutznetz einer gewerblichen Trampolinanlage an der Bürgermeister-Kieviet-Promenade am Nordstrand. Der 52-jährige Eigentümer hatte am Abend zuvor die Anlage kontrolliert und keine Mängel festgestellt. Als er am Morgen an der Anlage ankam, habe er das Loch im Netz vorgefunden. Offensichtlich wurde das Loch zur Nachtzeit in das Netz hineingeschnitten, um auf das Trampolin zu gelangen und sich zu vergnügen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

BAB31 - Eine 57-jährige Frau kommt von der Fahrbahn ab

In der Nacht zu Montag ist es gegen 1:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 zwischen Riepe und der Abfahrt Emden-Ost in Fahrtrichtung Emden gekommen. Möglicherweise aufgrund eines körperlichen Mangels sei die 57-jährige Leeranerin mit ihrem blauen VW Passat und Anhängergespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen die Außenschutzplanke kollidiert. Es kam sowohl beim Fahrzeug, als auch bei der Planke zu einem Sachschaden. Die Leeranerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Emden - Ein 21-jähriger Emder schubst Opfer zu Boden

Am "Neuen Markt" ist es am Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 5:15 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 21-jähriger Mann schubste während eines Streitgesprächs einen 63-jährigen Emder. Dieser fiel zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Durch den Sturz erlitt er eine Platzwunde am Auge. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell