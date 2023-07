Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Brand einer Ladung ++ Diebstahl ++ Einbruch ++ Verkehrskontrolle mit Betäubungsmittelfund ++

Weener - Ladung eines geparkten Sattelschleppers gerät in Brand

Um 2:40 Uhr ist es am Freitag in der Industriestraße zu einer vermutlichen Selbstentzündung von geladenen Sortierresten innerhalb eines geparkten Sattelschleppers gekommen. Ein Mitarbeiter des dortigen Kraftwerkes hatte den Brand bemerkt und dem Fahrer Bescheid gegeben. Nach Ankunft der Feuerwehr Weener konnten die Sortierreste entladen und gelöscht werden. Es entstand kein Schaden an der Zugmaschine und dem Auflieger.

Weener - Unbekannter drückt Schiebetüren eines Supermarktes auf

In der Nacht zu Freitag gegen 0 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm in einem Supermarkt an der Kirchhofstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine aus der Verankerung gerissene Eingangstür festgestellt werden. Die Tür war weitgeöffnet, sodass ein Eindringen in den Innenraum möglich gewesen wäre. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Bisherige Ermittlungen ergaben den Hinweis auf eine verdächtige Person, welche in Tatortnähe gesichtet wurde. Diese wird beschrieben wie folgt: Die männliche Person wird auf ca. 20-25 Jahre alt und ca. 175cm groß geschätzt. Er trägt kurze Haare sowie ein kariertes, langärmliges Hemd und eine lange Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Weener - Unbekannter schlug Schaufensterscheibe einer Schneiderei ein

In der Norderstraße ist es am Freitag zwischen 0:30 Uhr und 2:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Schneiderei gekommen. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Stein das Schaufenster eingeschlagen und daraufhin eine Nähmaschine und zwei Nähkörbe im dreistelligen Wertbetrag gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

BAB31 - Verkehrskontrolle mit Betäubungsmittelfund

Auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop wurde am Donnerstagmorgen gegen 9:35 Uhr bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei durchgeführt. Der Mann wurde von den Einsatzkräften zum Gelände der Autobahnpolizei an der Deichstraße eskortiert und dort überprüft. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel, Bargeld im Wert eines sechsstelligen Betrags und drei Smartphones aufgefunden. Der Beschuldigte selber stand nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und führt weitere Ermittlungen durch.

