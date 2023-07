Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Diebstähle ++ Sachbeschädigung ++

BAB31 - LKW-Fahrer wendet auf A31

Ein 25-jähriger LKW-Fahrer hatte am Mittwochmittag gegen 12 Uhr die Absicht über die Anschlussstelle Riepe auf die A31 zu fahren. Er bemerkte am Ende der Ausfahrt, dass er in entgegengesetzter Fahrtrichtung aufgefahren war. Als er seinen Fehler bemerkte, wendet er mit dem LKW auf der Autobahn, um wieder in die richtige Fahrtrichtung zu gelangen. Zahlreiche Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen und Hinweisgeber, die zu dem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Unbekannte entwendete Geldbörse

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Nüttermoorer Straße ist es am 26.07.23 gegen 12:15 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Diebstahl einer weinroten Geldbörse gekommen. Eine 72-jährige Frau wurde am Einkaufswagenstand von einer unbekannten weiblichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Daraufhin habe die Unbekannte den Einkaufswagen der Geschädigten übernehmen wollen. Die Leeranerin geht davon aus, dass die unbekannte Frau bei dieser Kontaktaufnahme ihre Geldbörse entwendete. Es befanden sich 60,- Euro Bargeld und diverse Karten sowie der Personalausweis im Portemonnaie. Die Tatverdächtige wurde auf ca. 40 bis 45 Jahre alt geschätzt und hatte lange dunkelbraune Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Borkum - Unbekannter entwendet Koffer vor einem Geschäft

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr in der Bismarckstraße einen blauen Koffer im Wert von 229,- Euro. Dieser wurde als Ausstellungsstück vor dem Geschäft abgestellt. Eine anwesende Mitarbeiterin des Geschäfts hatte kurz drauf bei einem Kontrollgang den Verlust festgestellt. Es gibt keine Hinweise zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

Emden - Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Ein 66-jährige Frau meldete der Polizei in Emden, dass ihr am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Teutonenstraße ein dunkelblaues Portemonnaie entwendet wurde. Die Frau hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gehängt und diesen kurz unbeobachtet gelassen. An der Kasse bemerkte sie, dass die gesamte Tasche fehlte, woraufhin sie im Markt nach dieser suchte. In einem Karton konnte nur noch die Tasche ohne die Geldbörse gefunden werden. Es befanden sich ca. 115,- Euro Bargeld und eine EC-Karte sowie Versicherungskarte im Portemonnaie. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell