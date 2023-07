Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch ++ Raubüberfall ++ Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ++ Betrugsanruf ++

Westoverledingen - Einbruch in Firmentransporter und Baustellencontainer

Auf einem umzäunten Firmengelände in der Straße "An der Bahn" ist es im Zeitraum von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 10:30 Uhr zu einem Einbruch von unbekannten Tätern gekommen. Vermutlich wurde das Gelände über eine Tür im rückwärtigen Bereich betreten. Daraufhin versuchten die Täter in einen auf dem Gelände geparkten weißen VW-Transporter einzudringen. Der Laderaum des Transporters konnte jedoch nicht betreten werden. Weiterhin haben sie höchstwahrscheinlich drei Baustellencontainer, welche nicht besonders gesichert waren, geöffnet. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Raubüberfall auf einen 62-jährigen Mann

Bereits am 19.06.2023 zwischen 1:30 Uhr und 1:40 Uhr wurde ein 62-jähriger Mann bei seinem Nachtspaziergang in der Rudolf-Eucken-Straße von zwei unbekannten männlichen Personen angegangen und geschlagen. Die Täter lauerten dem 62-Jährigen auf dem Parkplatz einer Drogerie auf und schlugen ihn in den Bauch. Sie nahmen ihm ebenfalls die Geldbörse mit 20 bis 30 Euro Bargeld ab. Die Unbekannten flüchteten in Richtung des Parkplatzes eines Einkaufmarktes in derselben Straße und ließen das Portemonnaie an einem kleinen Rasenstück ohne Inhalt liegen. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu Ergreifung der Täter geführt haben, sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Laut Aussage des 62-Jährigen seien die zwei männlichen Personen ca. 180cm bis 185cm groß und ca. 25 bis 30 Jahre alt. Beide Täter hätten ein schwarzbraunes Tuch vor dem Gesicht. Er ergänzt, dass der eine Täter schwarze Haare und der andere Täter hell- bis dunkelbraue Haare hätte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Filsum - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A28

Am Sonntag gegen 11:20 Uhr ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A28 in Fahrtrichtung Leer auf der Höhe der Abfahrt Filsum mit einem roten VW-Caddy nach links auf den Überholstreifen ausgeschert. Bei diesem Manöver übersah der Unbekannte den von hinten kommenden 23-jährigen Fahrer eines blauen Hyundai i20. Der 23-Jährige wich daraufhin nach links aus, um ein Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er die Mittelschutzplanke, wodurch sein Auto beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Betrugsanruf für einen Gewinn - Marktleiter vereitelt Betrug

Bei einer 67-jährigen Frau hat es zwischen dem 20.07.23 gegen 15:15 Uhr und dem 21.07.23 gegen 10:25 Uhr Anrufe bezüglich einer Gewinnbenachrichtigung in Höhe von 38.700,- Euro gegeben. Nach Aufforderung des unbekannten Anrufers sollte die 67-Jährige für die Auszahlungen des Gewinns, Paysafekarten im Wert von 900,- kaufen. Sie kontaktierte den Marktleiter eines Supermarktes in der Emder Innenstadt und fragte dort nach, ob sie Paysafekarten im Wert von 900,- Euro erwerben könnte. Der Marktleiter war sich sofort sicher, dass es sich um einen Betrug handeln muss, wodurch er die Frau bat, persönlich im Markt zu erscheinen. Er erklärte ihr persönlich, dass es sich hierbei um einen Betrug handelt und informierte umgehend die Polizei. Dank des beherzten Handelns des 29-Jährigen entstand der Frau kein finanzieller Schaden. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt vor dieser Betrugsmasche. Betrüger versuchen die Codes der Gutschein über ein Telefonat zu erhalten, um selbst davon Gebrauch zu machen. Sobald der Code übermittelt wurde, kann das Guthaben durch den Betrüger eingelöst werden und die eigentliche Gutscheinkarte ist wertlos.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell