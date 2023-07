Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 23.07.2023

PI Leer / Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti ++

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Rhauderfehn - Gegen 17:30 Uhr ist es am gestrigen Samstag in der Brunzeler Str. zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Ein 36-jähriger aus Rhauderfehn ist aus Richtung Papenburg in Richtung Burlage gefahren und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete letztendlich in einem Graben. Zusammen mit seiner 35-jährigen Beifahrerin konnte er sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Mit leichten Verletzungen wurden beide Beteiligten vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti im Innenstadtbereich gekommen. Sowohl an der Hauswand einer Kaffeerösterei in der Mühlenstr. als auch an zwei Wänden und einem Tor in der Brunnenstr. wurden Farbschmierereien hinterlassen. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

